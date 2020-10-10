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برلمان

برلماني: ليس غريبا على الخونة والإرهابيين تشويه انتصارات أكتوبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:00 م
6 اكتوبر
6 اكتوبر
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فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، انه لم يستغرب قيام قنوات الجزيرة وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا والممولة من تميم بن حمد فى تشويه انتصارات أكتوبر المجيدة بطرق مشبوهة خاصة أن التقارير التي أذاعتها قنوات الجزيرة ومؤسسة هيومان رايتس ووتش بشأن ملف الإعدامات في مصر ليست بجديدة.

وتساءل "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم : ماذا ننتظر من الدول والانظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وفى مقدمتها النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان والنظام القطرى الإرهابى ممثلا فى أمير الارهاب والدم تميم بن حمد ؟ وماذا ننتظر من الخونة والإرهابين الفارين من جماعة الاخوان الارهابية والذين لاهم لهم سوى إسقاط الدولة المصرية ؟ .

وأكد النائب حسين أبو جاد، ان هؤلاء الخونة والإرهابين سوف يأتى اليوم وقريبا جدا للقصاص منهم ومحاكمتهم امام القضاء المصرى الشامخ والنزيه على مافعلوه من اعمال اجرامية وإرهابية ضد مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا ، مشيرا الى ان هؤلاء الخونة والإرهابين سوف يأتى اليوم الذى يتخلص منهم كل من النظامين الجديدين داخل قطر وتركيا بعد زوال نظامى اردوغان وتميم الارهابيين.
 
وقال النائب حسين أبو جاد إن قناة الجزيرة وفضائيات الدم والارهاب داخل قطر وتركيا ومنظمة هيومن رايتس ووتش دأبوا على تنفيذ استراتيجية طويلة المدى ضد الدولة المصرية ترتكز على دورية التقارير الكاذبة والمفبركة عن وضع حقوق الإنسان في مصر على مدار العام.

وأكد ان الشعب المصرى العظيم اصبح على وعى وادراك كاملين بالسموم والاكاذيب والاشاعات التى تبث ضد الدولة المصرية ولذلك فان كل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية اصبحوا على قلب رجل واحد ويقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة مما ادى الى نجاح المصريين فى افشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وهو ماأصاب نظامى قطر وتركيا وجماعة الاخوان الارهابية بالهوس والجنون.
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