بكاء وعويل.. مشاهد لن تنساها إسرائيل عقب تركها لسيناء بعد هزيمة عسكرية ودبلوماسية مصرية مذلة لهم

وكان الإسرائيليون يعتقدون أن مصر قد انهزمت في حرب الـ 6 أيام، وأن مصر بجيشها لن تقم لهم قائمة أخرى، كانوا يتخيلون أنهم سيبقون فيها لأبد الآبدين، يبنون ويعمرون، لفرض سياسة الأمر الواقع، كانوا يعتقدون أن بمستوطانتهم المختلفة في سيناء، أنهم باقون لآخر الزمان، لكن اليد التي بنت، هي التي هدمت ما قاموا ببنائه، والسر هُنا يرجع إلى القوة المصرية، القوة التي ألحقت بهم الهزيمة الكبرى في نصر أكتوبر 1973، والتي فرضت عليهم قوة السلام في عام 1979.





ففي الفترة منذ عام 1967 حتى عام 1982، أنشأ الإسرائيليون المستعمرات والمنازل والمزارع، قاموا بإنشاء الطرق، وشيدوا المباني الخدمية، شيدوا المشاريع السياحية، أنشأو مطارات وموانئ، كانوا يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع، وأن سيناء لم تعد مصرية كما كانت، لكن كان للشعب المصري رأيًا آخر في ذلك.





المستعمرات الإسرائيلية بشمال سيناء

مستعمرة ياميت

تعد مستعمرة ياميت أكبرَ تجمع استعماري أقامته إسرائيل في سيناء، وكان يقع في شمال سيناء ويطل على البحر الأبيض المتوسط، وكان يضم 15 مستعمرة وكانت إسرائيل تخطط للإبقاء على هذا الإقليم الاستعماري تحت سيادتها وعدم تسليمه لمصر عقب توقيع اتفاقية السلام إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك.





وضمت مستعمرة "ياميت" عددا من المستعمرات الصغيرة منها:



1 - مدينة ياميت "المدينة البحرية"

أقيمت في منتصف السبعينيات، وكانت مركزًا لإقليم "ياميت" الاستعماري، لذا حمل الإقليم نفس اسمها، وكان الهدف من إنشاء هذه المدينة إحداث تواصل إقليمي بين سيناء والنقب، وعزل قطاع غزة عن شمال سيناء وجاء إنشاؤها ضمن خطة "المستعمرات المحيطة بغزة" والتي تضمنت إحاطة قطاع غزة بالتجمعات السكنية الإسرائيلية مثل عسقلان في الشمال وبئر سبع من الشرق وياميت من الغرب وذلك بهدف محاصرة القطاع والحد من توسعه.





وكانت إسرائيل تخطط لجعل مدينة ياميت مدينة ضخمة يصل عدد سكانها مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى ربع مليون نسمة، بالإضافة إلى إنشاء مرفأ بحري ضخم بها لتصبح ثالث أكبر مدينة ساحلية لإسرائيل بعد كل من تل أبيب وحيفا.





2- مستعمرة "سادوت"

تُعد أولى البؤر الاستعمارية التي أقيمت في إقليم "ياميت"؛ حيث أقيمت البنية التحتية لها في عام 1969 على أرض تمتلكها قبيلة بدوية تم تهجير أهلها من المنطقة، ثم بعد ذلك تم تشغيلهم كعمال في المستعمرة عند الانتهاء من إنشائها في عام 1971.





والمستعمرة كان لها أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي شجّع على إقامة باقي مستعمرات الإقليم تباعًا، كما اكتشفت إسرائيل آبار نفط بجوار هذه المستعمرة أطلقت عليها حقل "سادوت" النفطي وتم إخلاء هذه المستعمرة في عام 1981.



