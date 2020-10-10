عمر فاروق: هدف الإخوان إسقاط الدولة المصرية ونظامها السياسي.. فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إن تاريخ تيارات الإسلام السياسي والسلفية الجهادية على مر التاريخ المعاصر مليء بالأحداث التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها طوال الوقت.





وتابع عمرو فاروق، خلال استضافته في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "الفضائية الأولى"، أن الجماعات الإرهابية تعمل على تمزيق الدولة المصرية وبالتبعية المنطقة العربية، وفقا علي سيناريو موضوعة ومرسومة بدقة من صيانات تابعة إلى استعمارية غربية، وبعد 6 أشهر فقط من نصر أكتوبر المجيد نجد أن جماعة الإخوان وبعض خلفائها يعملوا حول الإنقلاب على الرئيس الراحل محمد أنور السادات فيما يسمى الفنية العسكرية، هنا نكتشف أن فكر الإخوان دائما ضد مفاهيم الدولة الوطنية ومشروعها الذي يدعو إلى المواطنة.





وأشار"فاروق"، إلي أن لم يختلف الأن مشهد الإخوان كثيرا عن الماضى أي اعتبروا أن العمل المسلح هو عبادة وشعيرة يتقربون بها إلي الله مثلما ذكر مأمون الهضيبي في المناظرة الشهيرة التي كانت أحد أسباب اغتيال الراحل فرج فودة، متابعا أن الأن يتقربون إلي الله بالشائعات والأكاذيب، وفقا منطلقات فكرية وعقائدية.





وأوضح الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، أن ما يفعله الإخوان هو نتاج ضلالات فكرية على مدار سنوات طويلة جدا، بهدفهم الرئيسي إسقاط الدولة المصرية والنظام السياسي، من خلال توظيف خطف الأطفال، البنات، المسيحيات أو تجارة الأعضاء حيث يعطي انطباع أن هناك تقصير أمني والأوضاع الأمنية غير مستقرة.





وأكد الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، أن منصات الإخوان تعمل علي خلق خراطيم الأكاذيب، وايضا المنظمات الحقوقية المولية للإخوان التي يتم تمويلها من قطر وتركيا والنظام الدولي، تأخذ هذه الشائعات وتستند إليها علي أنها حقائق لإدانة الدولة المصرية في الخارج، أمام الأمم المتحدة وبعض المنصات الدولية.



