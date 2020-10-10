للوقاية من الأمراض.. صحة الوادي الجديد تدشن صفحة على مواقع التواصل بعنوان الصحة المدرسية

دشنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " ألفيس بوك" بعنوان الصحة المدرسية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ، الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، أن الصفحة هى إرشادية فى المقام الأول تهدف لنشر الوعى بالحفاظ على صحة التلاميذ وطلبة المدارس وطرق الوقاية من العدوى ألفيروسية والبكتيرية ومنع انتشار الأمراض.

اقرا ايضا:





من جانبه قال الدكتور إبراهيم حسن، مدير إدارة التثقيف الصحى بالوادى الجديد، إن سلامة العملية التعليمية تتكون من مثلث له 3 أضلاع، تضم قطاع التعليم والصحة والأسرة، وجرى عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الصحة والتعليم لمناقشة خطة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار العدوى خاصة فيروس " كورونا".





أضاف إبراهيم، أن الإدارة دشنت صفحة " الصحة المدرسية" على ألفيس بوك، بهدف نشر الوعى وتوصيل رسائل مطمئنة لأولياء الأمور لتقديم النصح والإرشاد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا داخل المنشآت التعليمية وطمأنتهم بالإجراءات الوقائية التى يجرى تنفيذها داخل المدارس، بالإضافة إلى تقديم معلومات وإرشادات حول التغذية السليمة وتقوية الجهاز المناعي.





يأتي ذلك في اطار الدور الذي تلعبه مديرية الشئون الصحية من اجل الحفاظ علي صحة وسلامة تلاميذ وطلاب المدارس.



