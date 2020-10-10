والدهما ادعى تنفيذ مجهولين للجريمة.. شاب يمزق شقيقه بـ 7 طعنات بسبب علبة سجائر في العياط

أنهى شاب حياة شقيقه في العياط بعدما سدد له ٧ طعنات بسبب "علبة سجائر" رفض المجني عليه إعطاءها لشقيقه من الكشك الذي يمتلكه، وادعى والدهما مقتل نجله على يد مجهولين في محاولة لانقاذ ابنه المتهم، إلا أن مباحث الجيزة كشفت حقيقة الجريمة.











تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل شاب داخل منزله بمدينة العياط، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وعثرت على شاب مصاب بـ ٧ طعنات غارقا في دمائه داخل المنزل، وباستجواب والده قرر أن نجله تشاجر مع مجهولين وتتبعوه حتى المنزل وقتلوه.











التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، كشفت كذب رواية الأب، حيث تبين أن احد نجليه وراء قتل الآخر، وأفادت التحريات بأن الشاب توجه لشقيقه في كشك يمتلكه وطلب منه علبة سجائر دون دفع ثمنها، فرفض شقيقه مالك الكشك إعطاءه السجائر وعندما عاد للمنزل تشاجر الشقيقان بعد وصلة عتاب، فاستل أحدهما سكينا وسدد به عدة طعنات للآخر، وفور عودة الأب واكتشاف الجريمة كان الجيران أبلغوا الشرطة فلجأ للرواية الكاذبة.











بإعادة استجواب الأب، برر اختلاقه الرواية بمحاولة إنقاذ ابنه المتهم مرددا: "واحد اتقتل والتاني هيتعدم كنت بحاول انقذه طالما مقدرتش أنقذ أخوه".









تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للعامة التي تولت التحقيق.



