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منوعات

إخصاء المغتصبين.. مقترح جديد لمواجهة الاغتصاب في الجزائر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:28 م
اغتصاب
اغتصاب
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أماني إبراهيم

في مقترح جديد وغريب من نوعه لمواجهة ظاهرة الاغتصاب، طالب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، القضاء الجزائري بضرورة التدخل للقضاء على هذه الظاهرة في الجزائر بشكل مختلف من خلال مراقبة الجناة في جرائم الاغتصاب بواسطة سوار إلكتروني يتم وضعه حول معصمهم أو إجبارهم على الخضوع إلى "الإخصاء الجراحي أو الكيميائي".

جاء ذلك وفقا لما نشرته "روسيا اليوم" عن صحيفة "الشروق" اليومية الجزائرية، حيث دعا خياطي إلى تغليظ عقوبات الجرائم سواء المتعلقة بالاغتصاب أو غيرها من الجرائم الأخرى كالمخدرات.

يأتي مقترح مواجهة الاغتصاب الجزائري بعدما عثرت قوات الأمن الجزائرية على جثة امرأة في الثلاثينيات من العمر محترقة في إحدى غابات ولاية سطيف بشمال شرق البلاد.

واعتقلت الشرطة الجزائرية شخصين بشبهة الارتباط بهذه الجريمة الجاري التحقيق بشأنها، وذلك بعد مرور يومين على مقتل الفتاة شيماء في جريمة اغتصاب وقتل.

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