الاقتداء بأخلاق النبي.. ندوة دينية بـ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





وأكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية سوف تقوم الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن الإقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يتم عرضه بعد غد الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمركز شباب القنايات عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية.

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وأشار إلي أن الندوة سوف تتناول الحديث عن خلق النبي صلي الله عليه وسلم وكيفية التحلي بأخلاقه لكونه أصدق الناس قولا واحسنهم خلقا واكثرهم أمانة لنهتدي بهديه ونلتزم بسنته.





ولمشاهدة اللقاء الثقافي الديني كاملًا اضغط على الرابط التالي

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header