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محافظات

تموين الفيوم: الرقابة التموينية تضبط ٤٢٠ كيلو سمك منتهى الصلاحية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم، طبقا  لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم ، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية قامت حملة تموينية برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية على الأسعار و المهندس محمد إمبابى رئيس الرقابة على المخابز والمفتشين جورج عدلى واحمد صلاح و جوده الطيب  ، من  ضبط عدد "٤٢٠" كيلو سمك مجمد غير صالح للأستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية  ، داخل أحدى  الثلاجات التابعة لمحلات بيع الأسماك ،  بقرية بشكشوك التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم .


تم تحرير محضر ضد صاحب الثلاجة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة  التى تولت التحقيق .

 

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من جانب آخر تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم  ، تحت إشراف المهندس محمد إسماعيل مدير إدارة تموين تطون والحملة برئاسة المهندس جمعه السعدني رئيس الرقابة والمفتشين أحمد أبوعباه، ومحمود فاروق الأعرج، من ضبط ٢٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة مخصص للمخابز البلدية وزن الواحدة (٥٠ كيلو) بإجمالي الكمية (١١٥٠ كيلو) دقيق مدعم بأحد المخازن بناحية قرية الغرق (عزبة فوز) قبل بيعهم في السوق السوداء .


تم تحرير المحضر ضد صاحب المخزن، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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