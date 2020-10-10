نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الـ 17 للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع السابع عشر للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPlP بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية بجميع المراكز.





وأوضح نائب محافظ سوهاج ، أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كافة الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، ثم دارت المناقشات حول الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للسماح باستئناف حركة البناء والتشطيبات لتحسين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بنهاية 2020، والسماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية من وضع أساسات للعقار، وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربعة أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.