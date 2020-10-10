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حوادث

تجديد حبس زياد العليمي و١٣ آخرين في قضية خلية الأمل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:41 م
تجديد حبس زياد العليمي
تجديد حبس زياد العليمي
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين من "خلية الأمل"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
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