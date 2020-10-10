تجديد حبس زياد العليمي و١٣ آخرين في قضية خلية الأمل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين من "خلية الأمل"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.



