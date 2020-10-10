تجديد حبس زياد العليمي و١٣ آخرين في قضية خلية الأمل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين من "خلية الأمل"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.