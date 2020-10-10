تعرف على أبرز الإجراءات التي اتخذتها جامعة القاهرة للتعامل مع اليوم الدراسي في ظل وجود فيروس كورونا

* تدريب اعضاء هيئة التدريس للتعامل بنظام التعليم الهجين

* حضور الطلاب يومين فقط خلال العام الدراسى الجديد

* اتاحة المناهج الدراسية اونلاين





فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد ، ومع بدء العام الدراسى الجديد خلال الاسابيع القادمة، استعدت جامعة القاهرة بشكل كبير مثل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحفظ وسلامة الجميع، كما وضعت خطة استراتيجية للتعامل بنظام التعليم الهجيبن وغيره.

وكانت من أبرز الأساليب للتعامل بنظام التعليم الهجين، هو امتداد الكليات بالشاشات الذكية وتدريب اعضاء هيئة التدريس للتعامل بشكل جيد مع الطلاب بهذا النظام.





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قال الدكتور أحمد الشريف عميد علوم القاهرة إ ن الكلية قامت بتقسيم الفرقة الواحدة إلى عدة مجموعات، وذلك لتقليل عدد الطلاب داخل المعامل والمدرجات للحد من الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





كما أشار إلى أن عدد الطلاب غير محدد ولكن يتم تواجد الطلاب حسب استيعاب كل مكان، كما ستكون المقررات الدراسية والمحاضرات ستكون متاحة اونلاين ، وتوفر الكلية المناهج على كورس مدمج ( CD) للطلاب الذين يرغبون فى الحصول عليه ولكن سيكون بمقابل مادى.





وأضاف الدكتور أحمد إلى حديثه بأن الكلية تبدأ فى تدريب أعضاء هيئة التدريس لكيفية التعامل بالنظام الجديد من حيث استخدام الشاشات الذكية وكيفية التواصل مع الطلاب اونلاين وغيرها، وكان قد أكد أن هناك عددا كبيرا من الأساتذة بالكلية لا يحتاجون لأنهم تعاملوا بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية بشكل كبير.





وأن الكلية بها اجهزة تعقيم جاهرة لاستقبال الطلاب مع اول يوم دراسى ، كما يوجد اجهزة قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية .





وأشار إلى ان الطالب الذى يكون درجة حرارته أعلى من 37.5 لن يسمح له بدخول الكلية ، كما يجب على جميع الطلاب ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والمدرجات ولن يسمح لأي طالب التواجد بدونها، وإذا ظهرت حالة كورونا بين الطلاب سوف تعرض مباشرة على المسئول فى حالة الطوارئ ويتم عزله فورا، بالاضافة الى اذا كان هناك طالب مصاب بالفعل بفيروس كورونا لن يتم دخوله الى الكلية إلا بعد إحضار ورقة من الطبيب المعالج انه تم شفاؤه تماما .





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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن تركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج لتفعيل خطة الجامعة للتعليم الإلكتروني .





كما أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي بهدف تطوير العملية التعليمية.

كما أنه تم بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة، واستخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي، إلى جانب إشراك أعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس في الأجزاء التطبيقية، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.



وفى هذا السياق ، صرحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بكلية إعلام القاهرة، بأن الكلية قامت بتحويل جزء من المقررات الدراسية بالفعل إلكترونيا، ليكون جاهزا عند بدء العام الدراسى الجديد.





وقالت إن وحدة التعليم الإلكترونى تعمل جاهدة لاستكمال كل المقررات من الورقية إلى الإلكترونية، وذلك لرفعها على منصات التعليم الإلكترونى للجامعة عند الانتهاء من إنشائها.





وأضافت أن وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم، تقوم بعمل كورسات وتدريبات أونلاين لأعضاء هيئة التدريس من اساتذة ومعيدين، وذلك لتعلم كيفية التعامل أونلاين وما دورهم وكيفية التعامل مع الطلاب.





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كما أعلنت جامعة القاهرة، أنه سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة في تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية، وأن يتم إعداد جداول المحاضرات الحضورية وجداول المحاضرات Online وإعلانها قبل بدء الدراسة.





كما أكدت الدكتورة عبير سعد عميد كلية تمريض بجامعة القاهرة ، إن الكلية بدأت بالفعل تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمعرفة طرق شرح المحاضرات والأساليب التى تستخدم في نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في العام الجامعى الجديد.