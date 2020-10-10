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توك شو

أخبار التوك شو.. أستاذ أورام: الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في الشفاء بنسبة 100%.. أبو العينين لأهالي الجيزة: أنتم في القلب.. نقيب الزراعيين: قش الأرز يضيف عائدا اقتصاديا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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نورهان رأفت
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:


قال الدكتور محمد حجازي، عضو اللجنة القومية لصحة المرأة، خلال شهر التوعية بأورام الثدي، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدأت بتوعية المصريات بخطورة المرض، موضحا أن المستهدف من السيدات المصريات في الحملة، يبلغ 28 مليون سيدة مصرية.


وأَضاف الدكتور محمد حجازي، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عدد السيدات اللاتي خضن تجربة الكشف المبكر عن أورام الثدي، حتى الآن، 9 ملايين سيدة مصرية، وتم توقيع الكشف عليه وتحويل 500 ألف سيدة إلى مراكز التحويل للفحوصات، واكتشاف ألف و500 حالة إيجابية.


قال المهندس أحمد عزمي، استشاري تنفيذ طريق الجلالة الجديد، إن منطقة الجلالة طبيعتها جبلية بحتة، إن كان هناك الكثير من العوائق لشق الجبل وعمل طريق ممهد يخدم المخطط مدينة الجلالة سواء على مستوى المشروعات الاقتصادية والصناعية والترفيهية وغيرها من المشروعات المقامة حاليا في مدينة الجلالة.


وأضاف المهندس أحمد عزمي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن شق طريق الجلالة احتاج الكثير من المتفجرات والمعدات الثقيلة الهائلة لعمل الطريق بالشكل الذي عليه الآن، خاصة لأن طبيعة جبال الجلالة منحدرة بشدة مما كان يمثل خطورة شديدة على العاملين بالمشروع.


قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، إن فرحته كانت عارمة عندما كان في سن صغيرة وانتصرت مصر على العدو الإسرائيلي، موضحا أنه قفز سلالم بيته نزولا للشارع بعد سماعه خطاب النصر.


وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن نصر أكتوبر هو النصر الأعظم للمصريين والعرب، على مدار قرنين مضيا، موضحا أن القرن الـ 19 والـ 21 كانا أصعب قرنين على العالم العربي والإسلامي.


قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، إن العالم كله يعلم أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وأنه ليس هناك أي أدلة واضحة على أن فيروس كورونا يتطور يوما عن يوم، لافتا إلى أن الغريب أنه كل ثلاثة أو أربعة ايام يسجل العالم مليون حالة إصابة بكورونا حتى الآن.


وأضاف الدكتور بسام حجاوي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد الإصابات زاد هذا الأسبوع على مستوى العالم، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بقسوة، بالإضافة إلى أن هناك لأول مرة معلومات أن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء ولكن ليست هناك معلومات مؤكدة حتى الآن.


قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن برنامج تدوير مخلفات قش الأرز بدأ منذ أكثر من 15 عاما، بتجارب وبعض النماذج الإرشادية للفلاحين لتوضيح كيفية الاستفادة من مخلفاته.


وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه تتم المعاناة من شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام بسحابة سوداء في القاهرة ومعظم محافظات الدلتا، موجها تحية للحكومة نظرا لأنها ممثلة في وزارة البيئة، ووزارة الزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية والحماية المدنية.


قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الحوادث وكم الشائعات التي تظهر وآخرها حادثة فرح سماحة، مؤسفا أن الناس تشارك موضوعات على السوشيال ميديا بدون وعي.


وأضاف جمال فرويز، أثناء استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "الفضائية الأولى"، أنه إذا وجد مصلحة شخص في بلبلة الرأى العام هو من يساعد الشائعات، ولكن المواطن على أي أساس من الصحة ينشر كلام أو يعلق بكومنت على المنشورات على السوشيال ميديا قبل التأكد من مصدر هذه المعلومة. 


أوضحت الإعلامية رشا مجدي أنها استشعرت حالة من الثقة المتبادلة، خلال لقاء النائب محمد أبو العينين بأهالي دائرته.


وقالت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد"، إن الثقة عملية تراكمية تبنى على مدار سنوات، موضحة أن كل أحاديثهم عنه من القلب.


أكد النائب محمد أبو العينين أنه قام بدراسة موسعة لأحياء الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعا من محافظ الجيزة، ظل لمدة ثلاث ساعات، قائلا له: "هل يرضيك شارع النيل ده"، لافتا إلى أنه قام بتحضير مفاجأة للفترة القادمة.


وقال محمد أبو العينين، خلال مؤتمر عقده أهالي الجيزة لتأييده، إن التطويرات شملت ميدان المنيب، ورصف الطرق لآخر حدود الجيزة قريبا، إضافة إلى عملية تنمية متكاملة، بدءا من شارع المحطة.


رحب النائب محمد أبو العينين بأهالي الجيزة والدقي والعجوزة، الذين عقدوا مؤتمرا شعبيا لتأييده في انتخابات مجلس النواب 2020، قائلا لهم: "أنتم في القلب".

 
وتابع النائب أبو العينين، خلال مؤتمر تأييدي له لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة "انتوا لما تقولوا كلمة أنا أقول سمعا وطاعة".


قالت عبير حسن، الخاطبة الإلكترونية، إنها بدأت في صيحات الزواج حول الأهل والأقارب أولا، بداية بأخوات زوجها ثم بدأ يأتي إليها من يريد الزواج.


وأضافت عبير حسن، عبر سكايب في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنها مواكبة للعصر الذي تعيشه لذلك قامت بعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن عملاءها يتنوعون بين الشباب والبنات، متابعة أن كل شخص له شروط معينة لشريك حياته يصمم عليها، إذا حين يتوافر شروط الشخص في شريك حياته يقبل بالزواج.
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