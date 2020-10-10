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توك شو

لا تحقق حلمك في ابنك.. استشاري نفسي تحذر الآباء.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:56 م
الدكتورة نانسي توفيق،
الدكتورة نانسي توفيق، استشارى سلوكيات الأطفال
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة نانسي توفيق، استشارى سلوكيات الأطفال، إنه يجب تغيير مفهومنا تجاه ما يطلق عليه كليات القمة، لان ليس هناك مايسمى بكليات القاع وكليات القمة، ويجب عدم ربط ذكاء وتفوق الأبناء على هذا الأساس، معقبة: "لا تحقق حلمك في ابنك".

وتابعت الدكتورة نانسي توفيق، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، ان هذه المعتقدات من الممكن ان تسبب مشاكل ومخاطر نفسية وامراض مجتمعية كبيرة، ولذلك يجب ان نقوم بتنمية مهارات أبنائنا وليس على مهاراتنا الشخصية او طموحات الآباء.

واوضحت ان هناك الكثير من الدراسات أثبتت ان الشباب والأبناء الذين رضوا رغبات ابائهم ودخول تخصصات غير متوافقة مع ميولهم، كان طريقهم اما ان قاموا بتحويل تخصصهم بعد اول سنة من الدراسة، اما باءت دراستهم بالفشل وباقي حياته لعدم ثقته في قدراته.

وأضافت أنه يجب أخذ آراء الأبناء في كل شئ يكون على مقدار ذكائهم حتى الأطفال في سن عامين، وان من المفترض ان نعزز ثقة الابناء في انفسهم ونساعدهم على تكوين شخصيتهم الثابتة، منوهه: "مش هبقى فرحانة وانا ابني تابع لأصحابه، و مهزوز نفسيا".

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