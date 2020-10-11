أسعار الذهب اليوم الأحد 11-10-2020

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2020، بعد ارتفاعه بمتوسط 14 جنيها علي الأقل علي مدار يومين لدي محالات الصاغة .







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 836 جنيه .











وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 955 جنيه .





جنيه واحد وبلغ سعر ا الجرام الواحد من عيار 18 نحو 717 جنيها.





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 557 جنيه .





وارتفع الذهب بنحو 2% أمس بعد تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6688 جنيه و أوقية الذهب نحو 29.714 لف جنيه و كيلو الذهب 955.43 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 1424 بتوقيت غرينتش.وهو في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى1.5 %.