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أخبار البلد

أهم الأخبار .. وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيز التنفيذ..خناقة شيكابالا وأحمد فهمي ..مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة نستعرضها من التقرير التالي .. 

وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيز التنفيذ
دخل وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ حيز التنفيذ، حسبما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"... للمزيد اضغط هنا 

اليوم جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها
تعلن اليوم جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات للعام الدراسي 2020 - 2021 .
.. للمزيد اضغط هنا 


‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري
قام  مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعوى قضائية أمام  محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة.. للمزيد اضغط هنا 

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

علق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق.. للمزيد اضغط هنا 

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة
تقدمت عضوة الكونجرس الأمريكي كارين باس بمشروع قرار يطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، واحترام حقوق الإنسان..للمزيد اضغط هنا


الحجر الصحي: فتحنا 8 أسواق تصديرية خلال أزمة كورونا
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن حجم ما صدرته مصر من حاصلات زراعية خلال الفترة من يناير 2020 وحتى الآن وصل إلى 4.3 مليون طن، موضحا أن هذا الرقم في ظل وجود أزمة كورونا يعد إنجازا مهما.. للمزيد اضغط هنا 

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