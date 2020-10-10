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فن

الكبير كبير بنحبك يا منير.. رانيا فريد شوقي تهنئ الكينج بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:42 م
منير ورانيا
منير ورانيا
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محمد بدران





هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده ، ونشرت صورة بصحبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .


وكتب رانيا فريد شوقي معلقًة له على صورتهما :"الكبير كبير بنحبك يا منير
الking تاريخ كبير و عظيم ❤❤
كل سنة و انت طيب و عقبال مليون سنة يارب في صحة و سعادة و نجاح و خير 🎂❤❤🌹🌹".


وغاب الفنان محمد منير منذ فترة عن الساحة الفنية والإعلامية بعد تداول أخبار عن مرضه وتلقيه العلاج خاصة بعد ظهوره فى إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية متكئا على كرسى لعدم قدرته على الوقوف، وظهر منير، الأسبوع الماضىى، فى فرح الفنان أمير شاهين، والتقط مجموعة من الصور مع الفنانين.


يذكر أن اخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.


تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.




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