الطريقة الأمثل للقيادة في فصل الشتاء

عندما يقود السائق سيارته خلال ظروف جوية سيئة يطغى عليها الضباب والثلج او خلال عاصفة رملية أو عاصفة غبار وما أكثرها في منطقة الشرق الأوسط ن فيجب القيادة على سرعة أقل من السرعة القصوى المحددة واستعمال مصابيح سيارتك.









عند التعرض إلى البرد القارس يؤدي في بعض الاحيان إلى إقتراب بعض السوائل الموجودة داخل المحرك إلى درجة التجمد أو إلى زيادة لزوجة هذه السوائل ، وهذا الامر يؤثر بالسلب على كفاءة عمل مكونات السيارة الميكانيكية.حاول دائما ان تجد مكان أمنا إلى جانب الطريق لركن سيارتك وأوقف عمل المصابيح لأن السائقين الآخرين على الطريق والذين يعانون من انعدام الرؤية سيبحثون لاشعوريا عن مصابيح السيارات الأخرى ليقودوا بالإعتماد عليها.