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سيارات

الطريقة الأمثل للقيادة في فصل الشتاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:06 م
القيادة في الشتاء
القيادة في الشتاء
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أماني نوار
ايام قليلة ويأتي فصل الشتاء المحبب لقلوب الكثير حول العالم ، ولكن في هذا الجو سيكون  من الصعب القيادة خاصة في الاجواء الممطرة والمليئة بالثلوج .

إذا كان الطقس الخارجي بارد وإذا كنت تعيش  في منطقة الثلوج ، تأكد من رفع درجة حرارة المحرك وإقترابها من درجة الحرارة التشغيلية التي تعلن عنها الشركة المصنعة للسيارة قبل الانطلاق ،لأنك بذلك تتأكد  أن عملية تزييت المحرك قد تمت بشكل جيد.

عند التعرض إلى البرد القارس يؤدي في بعض الاحيان إلى إقتراب بعض السوائل الموجودة داخل المحرك إلى درجة التجمد أو إلى زيادة لزوجة هذه السوائل ، وهذا الامر يؤثر بالسلب على كفاءة عمل مكونات السيارة الميكانيكية.

عندما يقود السائق سيارته خلال ظروف جوية سيئة يطغى عليها الضباب والثلج او خلال عاصفة رملية أو عاصفة غبار وما أكثرها  في منطقة الشرق الأوسط ن فيجب القيادة على سرعة أقل من السرعة القصوى المحددة واستعمال مصابيح سيارتك.


حاول دائما ان تجد مكان أمنا إلى جانب الطريق لركن سيارتك وأوقف عمل  المصابيح لأن السائقين الآخرين على الطريق والذين يعانون من انعدام الرؤية سيبحثون لاشعوريا عن مصابيح السيارات الأخرى ليقودوا بالإعتماد عليها. 


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