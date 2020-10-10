أحمد رجائي يكشف سبب تسمية أحد الطرق بالصحراء الكبرى باسمه.. فيديو

خلال لقائه ببرنامج "كنوز الوطن" ، مع الإعلامي أيمن عدلي، أثناء استطلاعي للطريق وجدت مجموعة من الفخار المتواجد على الأرض، معقبا: لفت نظري وجود الفخار وسألت عن سبب وجود الفخار هنا"،

وتابع: وكان سبب وجود الفخار هو أن "قمبيز" كان مدفون هنا، ولهذا يوجد هذا الفخار نتيجة الردم و الدفن.

وأضاف وصلت إلى حدود الكفرة في 4 أيام وكانت العودة في 14 ساعة، وتم تسمية الطريق باسمي لهذا السبب.



وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن أنه قام بإلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي في الأردن، أوضح "أنا أعلنها على الملأ هذا الدور لم أقوم به وهو من الأمور الغير صحيحة.

