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توك شو

أحمد رجائي يكشف سبب تسمية أحد الطرق بالصحراء الكبرى باسمه.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:17 م
اللواء أحمد رجائي،
اللواء أحمد رجائي، أحد أبطال القوات المسلحة المصري
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إسراء صبري
روى اللواء أحمد رجائي، أحد أبطال القوات المسلحة، عن سبب تسمية أحد الطرق بالصحراء الكبرى الحدود المصرية الليبية السودانية باسمه، وهو أنه كلف عام 76 لاستطلاع الطريق القديم الخاص بالوصول إلى الصحراء الغربية بليبيا، وذلك للتأهب في حالة وجود أي حرب. 

وأكمل "رجائي" خلال  خلال لقائه ببرنامج "كنوز الوطن" ، مع الإعلامي أيمن عدلي، أثناء استطلاعي للطريق وجدت مجموعة من الفخار المتواجد على الأرض، معقبا: لفت نظري وجود الفخار وسألت عن سبب وجود الفخار هنا"، وتابع: وكان سبب وجود الفخار هو أن "قمبيز" كان مدفون هنا، ولهذا يوجد هذا الفخار نتيجة الردم و الدفن.

وأضاف وصلت إلى حدود الكفرة في 4 أيام وكانت العودة في 14 ساعة، وتم تسمية الطريق باسمي لهذا السبب.


وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن أنه قام بإلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي في الأردن، أوضح "أنا أعلنها على الملأ هذا الدور لم أقوم به وهو من الأمور الغير صحيحة.


وأوضح أن الكلية الحربية لم تكن من رغباته ، في بدء الأمر ، لافتا إلى أنه التحق بالصاعقة في الجيش المصري ، وكان ضمن جناح "الجبال" .

وتابع أن أسرته التي معظمها من الجيش المصري هي السبب وراء تشجيعه على الالتحاق بالحربية ، وتقديم تلك الانجازات 
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