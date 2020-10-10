جمارك السخنة تحبط تهريب طائرات تجسس ومستحضرات تجميل بـ13.9 مليون جنيه





قالت مصلحة الجمارك المصرية في تقرير صادر عنها اليوم، إن البضائع المضبوطة كانت عبارة عن " طائرتين تجسس مزودة بكاميرا وموجهة بريموت كنترول عن بعد، 4 كاميرات ديجتال، 7 هواتف آي فون، 6820 ساعة سمارت، 204.62 ألف عبوة مستحضرات تجميل"؛ كانت مخبأة في جزء خلفي من الحاوية بداخل وعاء خشبي.





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ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت 13.984 مليون جنيه.





تم تشكيل لجنة جمركية من "جمال منصور ،محمد عبد العظيم،وصالح أبراهيم،محمد عباس ،وجمعه عبدة،أحمد سعيد،محمود شعبان ،زينب حسن ،حسن عبد الرحمن، حسام جاد المولى "، وتحرير محضر بالواقعة و اخطار محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.









وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن وصول إجمالي الشهادات الجمركية المصدرة والواردة عن منفذي الدخيلة والسخنة بنهاية أغسطس الماضي إلي 14.6 ألف شهادة جمركية بقيمة 7.11 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الحاوية من واقع مستنداتها كانت عبارة عن ماكينات حفر ليزر ومراوح منشأ تشيلى، إلا أن المعاينة أثبتت وجود المضبوطات.يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد نجم رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.وقالت مصلحة الجمارك، إنه تم الإفراج بمنفذي جمارك الدخيلة والسخنة خلال أغسطس الماضي، عن 11.983 ألف شهادة جمركية نهائيا عن عدد من السلع الاستراتيجية والأخرى بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار جنيه.