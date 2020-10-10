انتحار ممثلة عربية شهيرة شنقا.. تعرف على وصيتها الأخيرة

رحلت الفنانة التونسية عبير شوشان، عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني.





وأوصت عبير جمهورها ببعض النصائح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "حبوا بعضكم وارحمو بعضكم، الدنيا فانية".



