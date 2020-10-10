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فن

انتحار ممثلة عربية شهيرة شنقا.. تعرف على وصيتها الأخيرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:43 م
عبير شوشان
عبير شوشان
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أحمد إبراهيم
رحلت الفنانة التونسية عبير شوشان، عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني.

وأوصت عبير جمهورها ببعض النصائح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "حبوا بعضكم وارحمو بعضكم، الدنيا فانية".

وذكرت "روسيا اليوم" وعدد من المواقع العربية، أن الفنانة المسرحية التونسية عبير شوشان، أقدمت على الانتحار، في حادث هز الوسط الفني في تونس.

وقال مصدر أمني تونسي، إنه تم العثور على عبير شوشان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.
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