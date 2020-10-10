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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بحل مشاكل أهالى قرى مركز ديروط

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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ايهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت، بديوان عام المحافظة ، مجموعة من أهالى قرى مركز ديروط وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالى قرى ومراكز المحافظة لفتح قنوات التواصل الجماهيرى مع المواطنين والاستماع الى طلباتهم وشكواهم المتعلقة باحتياجات القرى، وذك بحضور ممثلى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة وفيفى شوقى مدير عام مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى للمشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط واحمد عبد الوهاب وكيل مديرية التموين وسيد عبد الله مدير حماية املاك الدولة بالمحافظة .

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بدأ اللقاء بالسلام الوطنى ثم كلمة الترحيب من المحافظ بجميع الحضور واستمع الى طلبات الاهالى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والابنية التعليمية والتضامن الاجتماعى وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى لفحص شكاوى وطبات المواطنين المتعلقة بصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة فضلا عن تكليف هيئة الابنية التعليمية بسرعة احلال وتجديد مدرستى عثمان بن عفان الابتدائية بقرية عواجة ومدرسة بنى يحيى الابتدائية ودراسة انشاء مدارس جديدة بها وذلك ضمن مشروعات الهيئة للعام 2021

وكلف بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركز بالتنسيق بين رئيس المركز ومسئولى مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير الاراضى اللازمة لاقامة محطات الرفع بالاضافة الى دراسة اقامة مركز شباب بقرية عواجة بعد توفير الاراضى اللازمة .

كما كلف المحافظ مديرة مديرية الطرق بمراجعة الطرق الرئيسية بقرية عواجة وبنى يحيى وسرعة رصفها واستكمال مشروعات رصف الطرق بالقرى.

ووجه محافظ أسيوط رئيس المركز بتكثيف حملات النظافة بقرى مركز ديروط وتنظيم حملات لتشجير الشوارع والميادين بالتنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى كما طمأن المحافظ الاهالى بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز ، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وادارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة بالقرى والمراكز كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة التموين بتشديد الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات الوقود والدقيق وبصورة مفاجئة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما استمع الحضور الى شرح للموقف التموينى لقرى مركز ديروط والخدمات التموينية المقدمة للمواطنين . 

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تفعيل التواصل الجماهيرى مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والاحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الاهالى والاستماع الى طلباتهم وايجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز فضلا عن مشروعات القطاع الصحى ومشروعات هيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة .

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة اسبوعية بديوان عام المحافظة كل يوم اثنين فصلا عن عقد لقاء مع ذوى الهمم كل يوم اربعاء لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالاضافة الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة .
محافظ أسيوط يوجه بحل مشاكل أهالى قرى مركز ديروط
محافظ أسيوط يوجه بحل مشاكل أهالى قرى مركز ديروط
محافظ أسيوط يوجه بحل مشاكل أهالى قرى مركز ديروط
محافظ أسيوط يوجه بحل مشاكل أهالى قرى مركز ديروط
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