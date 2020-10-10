100 جنيه إيجار شهري.. تسليم عقود المنازل البدوية بنخل والحسنة للأهالى

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية بأهالى سيناء ، وخاصة شمال سيناء .
وأكد اللواء شوشه ، أثناء تسليم المنازل البدوية لأهالى وسط سيناء ) علي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير كافة احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وذلك من خلال دعم مرافق الخدمات واقامة المشروعات لهم ، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالى المحافظة .
وقال أن هناك الكثير من المشروعات فى مختلف المجالات من اسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب كلها فى صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم فى اطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس .
وأعلن عن افتتاح المنازل والبيوت البدوية التى أقامها جهاز تعمير سيناء فى منطقة وسط سيناء بالحسنة ونخل وتسليمها للمواطنين الحاجزين بواقع 25 منزلا بالحسنة و 25 منزلا آخر بنخل نظير مبلغ 100 جنيها كايجار شهرى نظير المرافق والخدمات ..في إطار الاحتفال بانتصارات كتوبر.
مشيرا الى أن كل منزل مقام على مساحة 120 مترا مربعا ويضم 3 غرف ومطبخ وحمام الى جانب حوش للاستخامات المختلفة من زراعة وتربية الدواجن والأغنام وغيرها ،.
وطالب المواطنين بالاقامة فيها والحفاظ عليها وعدم التنازل عنها أو تأجيرها للغير .
ووجه المحافظ توجيهاته الى كافة المسئولين بالاهتمام بمطالب وخدمات المواطنين والاستماع اليهم وفقا لتوجيهات الرئيس .
كما قدم الشكر للمحافظين السابقين الذين كان لهم الفضل فى التخطيط لاقامة تلك المشروعات التى تم تنفيذها .
ومن جانبه .. أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء الى أن خطة جهاز التعمير تتضمن انشاء العديد من المشروعات ومرافق الخدمات بسيناء من طرق ومساكن وبيوت بدوية ومزارع ومشروعات انتاجية وغيرها .
مشيرا الى أنه فى مجال الاسكان والبيوت البدوية تم انشاء 50 منزلا بدويا فى منطقة وسط سيناء بخطة العام الماضى بواقع 25 منزلا بالحسنة و25 منزلا بنخل
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وأضاف ،أن الخطة الحاليةللخطة الاستثمارية للعام اامالي2019/2020م تضمنت انشاء 65 منزلا بواقع 40 منزلا بالحسنة و 25 منزلا بنخل .
حضر الافتتاح كل من : اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ورئيسى مدينتى الحسنة ونخل وعدد من القيادات ومشايخ المنطقة والأهالى .
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