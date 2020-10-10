"تثبيت الكسر المتحرك في منتصف عظمة الترقوة".. رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

ناقش الباحث الطبيب عبد الرحمن إبراهيم كنان، رسالة الماجستير في قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر ، والتى كانت تحت عنوان: (تثبيت الكسر المتحرك من موضعه في منتصف عظمة الترقوة في الأشخاص البالغين بواسطة أقطاب معدنية مرنة).





وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر مشرفًا، والدكتور محمد يحيى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، مناقشًا، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، استاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، مناقشا مشاركًا، والدكتور محمد موسى، مدرس جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، مشرفًا مشاركًا.





وتناولت الرسالة الجديد والحديث في مجال تثبيت الكسر المتحرك من موضعه في منتصف عظمة الترقوة في الأشخاص البالغين بواسطة أقطاب معدنية مرنة، من خلال التطبيق العملي على بعض الحالات المرضية، وقد أثبتت تحسنًا كبيرًا في الحالات التي تم التطبيق عليها.





وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة المشكلة بموضوع الرسالة وجهد الباحث، مؤكدين أن موضوع الرسالة يعد إضافة ملموسة في مجال البحث العلمي فى مجال جراحات العظام.



