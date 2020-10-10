"تثبيت الكسر المتحرك في منتصف عظمة الترقوة".. رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

ناقش الباحث الطبيب عبد الرحمن إبراهيم كنان، رسالة الماجستير في قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر ، والتى كانت تحت عنوان: (تثبيت الكسر المتحرك من موضعه في منتصف عظمة الترقوة في الأشخاص البالغين بواسطة أقطاب معدنية مرنة).
وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر مشرفًا، والدكتور محمد يحيى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، مناقشًا، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، استاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، مناقشا مشاركًا، والدكتور محمد موسى، مدرس جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، مشرفًا مشاركًا.
وتناولت الرسالة الجديد والحديث في مجال تثبيت الكسر المتحرك من موضعه في منتصف عظمة الترقوة في الأشخاص البالغين بواسطة أقطاب معدنية مرنة، من خلال التطبيق العملي على بعض الحالات المرضية، وقد أثبتت تحسنًا كبيرًا في الحالات التي تم التطبيق عليها.
وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة المشكلة بموضوع الرسالة وجهد الباحث، مؤكدين أن موضوع الرسالة يعد إضافة ملموسة في مجال البحث العلمي فى مجال جراحات العظام.
الجدير بالذكر أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بتسجيل البيانات من خلال هذا الرابط:
وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن الاستعدادات الجديدة لتسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية، كاشفا أنها ستقوم على تقليل الأعداد في ظل استمرار جائحة كورونا.
وقال عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن المجلس الأعلى للمدن بجامعة الأزهر، استقر على آلية التسكين الجديدة في ظل أزمة كورونا، وهي الأخذ بتقدير العام الماضي في الكليات التي تسير بنظام الامتحان الواحد في العام الدراسي مثل قطاع الطب.
وأضاف، أنه بالنسبة للكليات التي تسير بنظام الفصلين الدراسيين، فإنه سيتم الأخذ بتقدير الفصل الدراسي الأول.
وذكر أنه سيتم خفض أعداد الطلاب في الغرف داخل المدن، فمثلا الغرفة التى تسكن اثنين سيسكن فيها طالب واحد، والغرفة التي تسكن أربعة سيسكن فيها ثلاثة طلاب فقط.