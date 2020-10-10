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رياضة

صوت مصر.. هاني رمزي مهنئا محمد منير بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:53 م
هاني رمزى وزوجته
هاني رمزى وزوجته ومحمد منير
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محمد بدران

هنأ هاني رمزي لاعب منتخب مصر والاهلي السابق، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده ، ونشر صورة بصحبته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" .

وكتب هاني رمزي معلقًا له على صورتهما قائلا: "‏كل سنة وأنت طيب يا ملك وربنا يخليك لينا صوت مصر 🎂🥳 الكينج محمد منير ❤️‎#هاني_رمزي ‎#محمد_منير ".

وغاب الفنان محمد منير منذ فترة عن الساحة الفنية والإعلامية بعد تداول أخبار عن مرضه وتلقيه العلاج خاصة بعد ظهوره فى إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية متكئا على كرسى لعدم قدرته على الوقوف، وظهر منير، الأسبوع الماضىى، فى فرح الفنان أمير شاهين، والتقط مجموعة من الصور مع الفنانين.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء غد في المرحلة الــ33 من منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد ضمن فعاليات المرحلة ال33 من منافسات مسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري التي توّج بها الفريق مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

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