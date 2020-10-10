15.66 جنيه للشراء.. استقرار أسعار الدولار بالبنوك في ختام التعاملات









سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدوي، التجاري الدولي" نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، قناة السويس،" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية، المري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.



