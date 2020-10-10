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مرأة

إطلالة ناعمة.. علا الفارس تستعرض أناقتها.. شاهد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:21 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت  الإعلامية الأردنية علا الفارس  صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجابة خطفت بها الأنظار.


وظهرت علا الفارس بجاكيت باللون البينك وأكمام طويلة باللون الأسود ،  وهو ما أبرز من اناقتها

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود و الآي لاينر والماسكرا يبرز من جمال عينيها.

واكتفت علا الفارس  بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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