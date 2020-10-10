7 أشياء علمها لأطفالك لحمايتهم من التحرش

فى السنوات الأخيرة تعرض عدد كبير من الأطفال للتحرش ولم يقتصر الأمر على الفتيات فقط بل الأولاد أيضًا مما جعل توعية الطفل بهذه الجريمة أمر ضروري.





ورصد موقع "برايت سايد" مجموعة من النصائح التى تساعد فى تعليم الأطفال الصغار معنى التحرش والتفرقة بين اللمس الآمن وغير الآمن وماذا يفعلون عند تعرضهم لهذا الأمر.





1تحدث إلى طفلك في مكان هادئ بعيد عن أى تشتت

الخطوة الأولى ضرورية لنجاح هذه المحادثة ولهذا من المهم أن تشعر باستعداد الطفل للتحدث عن اللمس الآمن وغير الآمن ، وليس لفرض الموضوع. ابدأ باختيار مكان هادئ حيث يمكنك التحدث مع طفلك دون إزعاج. اجعل المشهد أكثر راحة من خلال إمساك يدي طفلك أو الجلوس معًا على الأريكة أو الأرضية.





اشرح لطفلك أن هذه الأشياء ليست آمنة:

لمس الأعضاء الخاصة لشخص آخر

أن يلمس شخص ما أعضائه الخاصة أمامك

ليطلب منك شخص ما لمس أعضائه الخاصة

ليطلب منك شخص ما خلع ملابسك أو التقاط مقاطع فيديو أو صور وأنت عارٍ

ليطلعك شخص ما على مقاطع فيديو أو صور لأشخاص عراة





2. دعهم يقارنون اللمسة الآمنة وغير الآمنة.

بعد إجراء محادثتك الأولى ، حان الوقت للسماح لطفلك أن يشرح لك ما تعنيه اللمسة غير الآمنة والآمنة. بهذه الطريقة ، ستكون على دراية بمدى ما تعلمه طفلك وفهمه من محادثتك الأخيرة. ابقَ متفاعلًا واسأل عن مثال لكلا النوعين من اللمس.





ومع ذلك ، فإن اللمسة غير الآمنة هي إذا:





يهدد شخص ما بإيذائك إذا تحدثت عن الموقف

يطلب منك أحدهم ألا تخبر أحدًا

يجبرك شخص ما على لمسها

اللمسة تجعلك عصبيا وخائفا

لمسك شخص وهذا يجعلك غير مرتاح

يلمسك شخص بجسدك حيث لا تحب أن يتم لمسك

هذا يؤلمك





3. اشرح أنه حتى اللمسة الآمنة يمكن أن تؤذي أحيانًا.

غالبًا ما يكون لدى الأطفال الصغار مشاعر مختلطة ويصفون اللمسة الآمنة بأنها غير آمنة. يحدث هذا عادة عندما يشعرون بالألم أو عندما يلمسونهم طبيب غريب بالنسبة لهم. استخدم مثالًا مثل إزالة الشظية ، فقد يؤلمك ، لكن القيام بذلك سيبقيهم بصحة جيدة ويعتبر بمثابة لمسة آمنة.





المفتاح هنا هو أن تشرح لطفلك أن الطبيب سيحتاج أحيانًا إلى لمس أعضائه من أجل إكمال الفحص. بالطبع ، أخبر ابنك أنك ستكون دائمًا هناك للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.





4. استخدم البيكينيات لشرح الأجزاء الخاصة

ربما يتجنب الكثير منكم موضوع أجزاء الجسم والجماع مع طفلك ، معتقدين أن طفلك لا يزال صغيرًا جدًا ، ولكن هذا هو السبب في أن الجناة يتمتعون بميزة. يجب أن تكون منفتحًا مع طفلك وتتحدث عن الأفعال الحميمة المناسبة للعمر ومناقشة الأجزاء الخاصة باحترام. يمكن أن يؤدي الانغلاق عن هذا الموضوع والحماية منه إلى إعطاء طفلك إشارة وفكرة خاطئة.





إذا كنت لا تشعر بالراحة عند الحديث عن أسماء أجزاء الجسم الحميمة ، فاستخدم البيكيني كمثال. اشرح أن لمس جزء من الجسم يغطيه البكيني يعتبر لمسة غير آمنة. سيعطيهم هذا منظورًا مرئيًا جيدًا دون الحاجة إلى استخدام الأسماء المناسبة.





5. اشرح أن اللمسة غير الآمنة ليست "سرًا".

سيخبر معظم المعتدين على الأطفال الطفل الذي تعرض للإيذاء أن يحافظ على سرية الموقف ، وفي معظم الحالات ، يستمع الأطفال إلى هذا لأنهم يعتقدون أنه خطأهم ، أو أنهم خائفون من المعتدي، من المهم إعطاءهم أمثلة لجعلهم يشعرون بمزيد من التمكين والتصرف ، عند الضرورة .





6. أخبرهم أن لديهم الحق في قول "لا".

حوالي 70٪ من حالات الإساءة تحدث مع من يعرفه الطفل ويثق به. هذا هو السبب في أن اللمسة غير اللائقة ، حتى من قبل صديق أو قريب موثوق به ، يمكن أن تصبح مربكة للطفل. بعد كل شيء ، كنت تعلمهم أن يثقوا بهؤلاء الناس ، والتغيير المفاجئ في العمل يمكن أن يجعلهم لا يشعرون بالارتباك فحسب بل بالخوف والتضارب.





لهذا السبب يجب أن تخبر أطفالك أن لهم الحق الكامل في قول "لا" وحتى الصراخ! لأي نوع من اللمس غير الآمن. عزز دائمًا هذه الفكرة ، وأخبرهم أنهم يمتلكون أجسادهم ويمكنهم فعل أي شيء لحمايتها.





لطفلك الحق في:





قل لا وأخبر شخصًا أنك لا تريده وأنك لا تحب أن يتم لمسك

اهرب فورًا من الشخص المسيء الذي لمسك. لا تكن وحيدا مع هذا الشخص مرة أخرى.

اطلب المساعدة ، وحتى الصراخ

ثق بنفسك ، هذا ليس خطأك ولم ترتكب أي خطأ





7. اختيار أشخاص محل ثقة