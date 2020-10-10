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مبادرة لتدريب الفتيات من ذوي الهمم والتوحد التطريز والتفصيل.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:29 م
منار ياسين، مصممة
منار ياسين، مصممة الملابس
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إسراء صبري
قالت منار ياسين، مصممة الملابس، إن المبادرة الخاصة بها تهدف إلى تعليم كلا من ذوات الهمم ومرضى السرطان التطريز والخياطة، متابعة: معايا النهاردة حبيبة من ذوي الاحتياجات الخاصة واستطاعت أن تتعلم التطريز والتفصيل بالفعل من خلال المبادرة.

وأوضحت "ياسين" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حبيبة ومداد صفاء بعد حصولهم على دورات التدريب الخاصة بالمبادرة قدموا عمل رائع.

وأضافت "صفاء" أحد أفراد مبادرة التطريز، أنا بحب التفصيل منذ البداية، ولكن بعد معرفتي بالمبادرة وأنها لمرضى السرطان وذوي الهمم تشجعت للإنضمام إليها، معقبة: من خلال المشاركة قدرت اخرج من تعبي"، معقبة: بعد التدريب بدأت أطور من شغلي واعمل للناس.

وكشفت "حبيبة" أحد أفراد المبادرة ومن ذوي الهمم، أنها مازالت في الجامعة وأنها تدرس التسويق، وبالإضافة إلى هذا تتعلم التفصيل والتطريز.

وتضم المبادرة كلا من مرضى التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان وغيرهم.

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