بعد الارتفاع المفاجئ.. أطباء ينصحون بـ ارتداء الكمامة حتى في الأماكن المفتوحة.. لهذا السبب





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الاطباء في بريطانيا قاموا بتحديث تعديل جديد في مواجهه كورونا القرارات التي من شأنها تأمين المواطنين من الأإصابة ، فإنه أصبح ممنوع التجول في الشوارع بدون الكمامة و عدم إلتقاء أكثر من 6 أشخاص حتى لو كان في المتنزهات و الاماكن المفتوحة لأن المرض أصبح أسرع إنتشارا من الماضي .





أكد الأطباء ، أن المؤشرات الحالية في بريطانيا غير مطمئنة ، و على مستوى العالم فإن النتائج شير إلى بداية الموجة الثانية و قد تفشل بعض الدول العظمى في التعامل معها برغم تطورها .





جدير بالذكر أن فتح المجال الجوي في لجميع مطارات العالم أيضا يشكل تهديد ضخم لنق العدوى بشكل أكث سرعة ، فإن الحل الأفضل هو إغلاق المطارات فترة لتحديد البؤر المتفشي فيها الوباء ، و لكن عمليا لن توافق الدول العظمى على ذلك الحل حتى لا ينهار إقتصادها .





لم يعد ارتداء الكمامة إلزاما في الأماكن لمغلقة فقط في المكاتب و المدارس و الجامعات ، بل تتجه بعض الدول فرض الكمامة من جديد لضمان الخروج إلى الشارع .