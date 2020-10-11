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اقتصاد

جيه بي مورجان يتوقع عرض السعودية تخفيضات أكبر لدعم إنتاج النفط

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
نفط
نفط
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وكالات
قال بنك الاستثمار "جيه بي مورجان"، إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز "أوبك" على التراجع عن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط في 2021.

وتوقع البنك، في مذكرة بحثية، أن تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في "أوبك" بعرض القيام بتخفيضات أكبر لدعم أسواق النفط.

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مذكرة بحثية تتوقع أن تعرض السعودية تخفيضا أكبر لإنتاج النفط

وقال محللون من بينهم كريستيان مالك في المذكرة: "في مواجهة معنويات المستثمرين التي تميل إلى الهبوط نسبيا حيال آفاق الطلب في المدى القريب إذ تتسارع الإصابات المحتملة بكوفيد-19 مع الاقتراب من الشتاء، نسلط الضوء على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات إضافية في اجتماع أوبك المقرر في 30 نوفمبر المقبل".

وأضاف أن السيناريو الأساسي هو التراجع عن زيادة للإنتاج بواقع 1.9 مليون برميل يوميا مقررة في 2021.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت في أبريل الماضي على تنفيذ تخفيضات إنتاج تاريخية، وبموجب الاتفاق خفضت دول المجموعة في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا.

ومنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية العام الجاري ستقوم دول المجموعة بخفض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن ثم ستقوم "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل 2021.

وكانت قد أظهرت بيانات رسمية نشرت، أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.


وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73مليون برميل يوميا.
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