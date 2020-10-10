أهمية التدريبات البحرية لجسر الصداقة بين مصر وروسيا

قال النائب محمود محي الدين عضو مجلس النواب ، أن قدرات الجيش المصري قوية جدا في المجال البحري؛ موضحا أن المنارات التي تتم بين مصر وروسيا تدل على قوة مصر في ذلك المجال.





وأوضح خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،:« الدولة الروسية ترسل رسائل الى تركيا أن مصر قادرة على السيطرة على البحر المتوسط»؛ منوها أن تركيا دائمة التدخل في شئون الغير كما يتم الدعم خاليا لاذربيجان تحت مسمى دعم الإسلام.





ونفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكى) مع الفرقاطة الاسبانية (REINA SOFIA).





يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة- لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح (الهل).





تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطـقـة.