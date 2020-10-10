إعلام القاهرة: استقبلنا 236 طالبا بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجديد

قالت الدكتورة هويدا مصطفي، أن الكلية تعقد اختبارات قدرات للمحولين من كليات غير مناظرة والوافدين غدًا الأحد الموافق 11أكتوبر 2020.





ويأتي ذلك في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية بتقسيم الأعداد إلى مجموعات صغيرة لمنع التكدس والازدحام داخل مقر الكلية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضافت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة،لـ صدي البلد، أن الكلية استقبلت 236 طالب بشعبة اللغة الانجليزية بعد اعلان النتيجة خلال الاسبوع الماضي للعام الجامعي الجديد 2020 -2021 .





واشارت هويدا مصطفى إلى أن الطالب الذي لم يستطع ان يجتاز اختبار القبول بشعبة اللغة الانجليزية يمكنه أن يلتحق بدورة مكثفة لمدة أسبوع في مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة وإذا اجتازها يقبل بالشعبة .

كما أكدت عميدة إعلام القاهرة، أن الكلية تسعي إلى عملية التطوير بشكل مباشر ليواكب سوق العمل وتأهيل الطالب وجعله شخص مسؤول وقادر على الانطلاق إلى ساحة العمل دون وجود اي ازمات ، لافتة إلى توفير كافة الدورات التدريبية والعملية للطلاب من خلال الاستديوهات الخاصة بقسم الإذاعة والتليفزيون ومعامل الصحافة والعلاقات العامة.





جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة، تستقبل غدًا يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر الطلاب لاختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الأمريكية والوافدين للعام الجامعى 2020، وذلك الساعة الحادية عشرة صباحا .



