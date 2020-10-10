AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة: استقبلنا 236 طالبا بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:26 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
أحمد علام
 قالت الدكتورة هويدا مصطفي، أن الكلية تعقد اختبارات قدرات للمحولين من كليات غير مناظرة والوافدين غدًا الأحد الموافق 11أكتوبر 2020.

ويأتي ذلك في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية بتقسيم الأعداد إلى مجموعات صغيرة لمنع التكدس والازدحام داخل مقر الكلية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة،لـ صدي البلد، أن الكلية استقبلت 236 طالب  بشعبة اللغة الانجليزية بعد اعلان النتيجة خلال الاسبوع الماضي للعام الجامعي الجديد 2020 -2021 .

واشارت هويدا مصطفى إلى أن الطالب الذي لم يستطع ان يجتاز اختبار القبول بشعبة اللغة الانجليزية يمكنه أن يلتحق بدورة مكثفة لمدة أسبوع في مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة وإذا اجتازها يقبل بالشعبة .
كما أكدت عميدة إعلام القاهرة، أن الكلية تسعي إلى عملية التطوير بشكل مباشر ليواكب سوق العمل وتأهيل الطالب وجعله شخص مسؤول وقادر على الانطلاق  إلى ساحة العمل دون وجود اي ازمات ، لافتة إلى توفير كافة الدورات التدريبية والعملية للطلاب من خلال الاستديوهات الخاصة بقسم الإذاعة والتليفزيون ومعامل الصحافة والعلاقات العامة.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة، تستقبل غدًا يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر الطلاب لاختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الأمريكية والوافدين للعام الجامعى 2020، وذلك الساعة الحادية عشرة صباحا .

ونوهت الكلية بأن التسجيل على الموقع الخاص بدأ من 30 من سبتمبر ، وعلى جميع الطلاب الحضور الى الكلية لاستيفاء الإجراءات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلام القاهرة: جزء إضافي في اختبار الانجليزي.. وحالة وحيدة تعفي الطالب من الامتحان

للطلاب المحولين وشهادات iG.. تعرف على موعد اختبارات القدرات لكلية إعلام القاهرة

عميدة إعلام القاهرة: استقبلنا 1100 طالب جديد ومستمرون في استقبال المزيد

كلية الإعلام تستقبل الطلبة الجدد لانعقاد امتحان اللغة الإنجليزية..غدًا

عميدة إعلام القاهرة تكشف موقف الطللاب الذين لم يلحقوا اختبارات شعبة اللغة الإنجليزية

عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزية

ترشيحاتنا

هدداه وزوجته بالقتل.. إحالة صديقي عمر جابر لاعب بيراميدز للجنايات

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو

عزة مصطفي تعنف الشيخ محمود الشحات أنور بسبب نمبر وان

أحمد موسى ناعياً سامية زين العابدين بكلمات مؤثرة: كل واحد له يوم

نادٍ تركي يهدد إتمام صفقة الهلال السعودي الجديدة

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة