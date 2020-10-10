برلمانى يطالب بتوفير وحدات صناعية مناسبة لشباب المستثمرين

أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بجهود الدولة ومنها الإعلان عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين من خلال طرح وحدات صناعية في 7 محافظات هي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) مساحات متعددة لمختلف المجالات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).





واكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، على أهمية اتاحة الفرصة أمام جميع الشباب المستثمرين لاختيار المشاريع التى تناسبهم، لافتا الى أن اغلب الشباب لديهم حرف مختلفة ويحتاجون الى وحدات صناعية تناسبهم وعند اتاحة الفرص يكون هناك فرص كبيرة لاستغلال هذه الوحدات الصناعية.





واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تدريب طلاب المدارس الصناعية وتأهيلهم على العمل فى المشروعات التى سيتم إقامتها بعد تنفيذها.





جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين من خلال طرح وحدات صناعية في 7 محافظات هي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) مساحات متعددة لمختلف المجالات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).



