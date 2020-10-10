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برلمان

برلمانى يطالب بتوفير وحدات صناعية مناسبة لشباب المستثمرين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:33 م
وحدات صناعية
وحدات صناعية
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حسن رضوان
أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بجهود الدولة ومنها الإعلان عن  فرصة متميزة لشباب المستثمرين من خلال طرح وحدات صناعية في 7 محافظات هي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) مساحات متعددة لمختلف المجالات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

واكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، على أهمية اتاحة الفرصة أمام جميع الشباب المستثمرين لاختيار المشاريع التى تناسبهم، لافتا الى أن اغلب الشباب لديهم حرف مختلفة ويحتاجون الى وحدات صناعية تناسبهم وعند اتاحة الفرص يكون هناك فرص كبيرة لاستغلال هذه الوحدات الصناعية.

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تدريب طلاب المدارس الصناعية وتأهيلهم على العمل فى المشروعات التى سيتم إقامتها بعد تنفيذها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين من خلال طرح وحدات صناعية في 7 محافظات هي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) مساحات متعددة لمختلف المجالات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل ميسر للآلات والمعدات إلى جانب المساعدة في استخراج التراخيص والمستندات اللازمة وخدمات غير مالية مقدمة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها خدمات التدريب والتطوير والتسويق.

ويتم سحب الكراسات بدءا من الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 حتى 2 نوفمبر 2020، ويتم التقدم بالطلبات حتى 22 نوفمبر 2020.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير 200 جنيه حتى 500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية حساب رقم/ 14400133004127  .. وتحصل قيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg .

ولمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال على الخط الساخن للهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780  أو الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733.
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