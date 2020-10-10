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التنمية المحلية: الرئيس السيسي وجه بضرورة التسويق العالمي لمنتجات معرض "تراثنا".. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:47 م
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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إسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن معرض تراثنا للحرف التراثية مستمر حتى 15 أكتوبر، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتواجدة في التكتلات الاقتصادية الرابعة بمحافظتي سوهاج وقنا، معقبا: سيتم ضخ 418 مليون جنيه لتطويرها، بالإضافة إلى توفير استشاريين إلى الـ4 تكتلات.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قنا "الحياة"، أن تكتل طهطا يقوم بإنتاج الأثاث المودرن بالإضافة إلى المنتجات التراثية والحرفية، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والحريرية.

وتابع: التكتلات تقدم منتجات على أعلى مستوى، لافتا إلى إن منتجات مركز "السلي" بقنا يوجد به 11 عارضة يواجد معهم 600أسرة منتجة.

وأوضح أن التكتل الخاص بطهطا يتواجد بها أكثر من 1500 ورشة ومصنع للأثاث، معقبا: الرئيس السيسي وجه بضرورة التسويق العالمي لمنتجات المعرض، بالفعل يتم تنفيذ هذا الأمر.

وفيما يخص وجود جناح يخص مدينة السودان في المعرض، أوضح أن دولة السودان ضيف شرف بالمعرض، بالإضافة إلى وجود الجامعات في المعرض.

وأشار إلى أن الأسعار المتواجدة بالمعرض هي أسعار تنافسية، معقبا: بعد انتهاء يوم عملي غدا سأتوجه إلى المعرض لشراء بعض الأشياء.

وأكد على أن العارضين بيكون لهم مجموعة من المعايير يتم اختيارهم على أساسها، معقبا: إحنا هنساعد اللي لسه موصلش للمعايير عشان يتقدم ويبقى معانا".

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