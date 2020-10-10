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تعليم

إعلان نتيجة امتحان القبول بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:21 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ، أن الفصل الدراسي الماضي كان له ظروف إستثنائية، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، لذا  إتخذت إدارة الكلية  إجراءاتها لتنفيذ خطة إستثنائية للتعامل مع الأزمة.

وأكدت "سلوى"، انه أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية، نستطيع من خلالها أن نبدأ العام الدراسى الجديد  وفق قواعد ممهنجة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.

وأشارت الدكتورة سلوي الي الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية خلال العام الدراسي الجديد وهي الزام الجميع بارتداء الكمامات ، وتقليل اعداد الطلاب داخل القاعات الى جانب الإستعداد لعملية  التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهل القصوى في عيادة الكلية و التأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ. 

ويمكنك معرفة  نتيجة امتحان القبول بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة اضغط هنا ، وسيعقد الامتحان الشفهى فى نفس الدور الذي عُقِد فيه الامتحان التحريرى يوم الاحد 11 أكتوبر الساعة 9 صباحا.

جدير بالذكر أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،جولة تفقدية لكلية الألسن، حيث كان في استقباله الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتو أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و دكتور أيمن فريد بمركز إستشارات كلية الهندسة و عدد من المهندسين بالإدارة الهندسية بالجامعة.

استهدفت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات لعدد ١٣ قاعة تعليمية تتسع  لعدد ٢٢ طالبا بحد أقصى في كل قاعة،  لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية و تزويدها  بكافة  الاجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام، و شدد أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، على ضرورة استغلال كافة المساحات بالكلية بالشكل الأمثل، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعملية تطوير البنية التحتية بالكلية، الي جانب سرعة الانتهاء من التجديدات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
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