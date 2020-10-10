عبدالواحد فضل يكتب: في ذكرى النصر.. تحيا مصر

في حياة الأمم والشعوب أيام لا تنسى خلدها التاريخ وسطرها بأحرف من نور.. ستظل تعيش معنا نستلهم منها الدروس والعبر لحاضر وغد أفضل وتدفعنا للأمام دائما لمزيد من التقدم والازدهار.

من تلك الأيام الخالدة التي لا تنسى ملحمة أكتوبر 1973م المجيدة يوم العزة والكرامة يوم النصر وعبور محطات اليأس والهزيمة إلى محطات الأمل والانتصار وعودة الأرض لحضن الوطن وكسر شوكة العدو الإسرائيلي وإنهاء غطرسته.

بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر

عندما تعالت بها أصوات جنودنا الأبطال من الحناجر والقلوب الواثقة في نصر الله، تكبيرات طغت على أزيز الطائرات ودوي المدافع، تكبيرات فتحت طريق النصر، رجت كافة الأنحاء، زلزلت الأرض تحت أقدام الأعداء ألقى بها الله عز وجل الرعب في قلوب الإسرائيليين.





بسم الله، الله أكبر، أولادنا الأسود الأبطال عبروا القناة حطموا أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، حققوا النصر و أعادوا ابتسامة مصر.





تاريخك يا مصر عظيم وشعبك جميل وأصيل وصبور تحمل من أجل رفعتك ونصرك الكثير وعلى استعداد ليكمل معك المشوار من أجل مستقبل وغد مشرق.





نصر أكتوبر صفحات مشرقة من صفحات تاريخنا العظيم وسجلات العسكرية المصرية الحافل بالبطولات والأبطال.





عاشت مصر سنوات مريرة بعد نكسة 1967 ، سنوات عصيبة سبقت نصر أكتوبر المجيد، حروب نفسية هدفها زرع الذل والرعب بقلوب جنودنا البواسل بأن إسرائيل قوة لا تقهر وجيشها لا يهزم وساترها الترابي لا يمكن اجتيازه.





خاض القادة العسكريون وعلى رأسهم الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات خطة خداع استراتيجي، سبقها استعدادات قتالية فائقة لكافة الجنود وحرب استنزاف استمرت قرابة الثلاث سنوات ونصف إلى أن وصلنا لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر العظيم الذي سيظل من الانتصارات والأيام الفارقة في تاريخنا الحديث المحفورة في قلوب وعقول كل المصريين.





نحتفل بمرور سبعة وأربعين عاما مرت على نصر العاشر من رمضان 1393 الموافق 6 أكتوبر 1973م.





47 عاما ومازالت قصص وبطولات أكتوبر تبوح بأسرارها وكواليسها وحكاياتها تجسد الإصرار والعزيمة للقادة والجنود الأبطال تحكي لنا وللأجيال القادمة عظمة جيش مصر خير أجناد الأرض الذين حولوا الهزيمة لنصر عظيم واليأس لأمل.





ردوا الإعتبار وخاضوا حربا وملحمة وطنية خالدة تدرس في أعلى الكليات والأكاديميات العسكرية العالمية.





ولا ننسى أن نشير إلى المواقف النبيلة للقادة العرب للوقوف بجانب مصر في حربها ضد العدو الإسرائيلي وتحقيق النصر للأمة العربية، وعلى سبيل المثال موقف الملك فيصل رحمة الله عليه حين أوقف ضخ النفط إلى دول الغرب الموالية لإسرائيل والداعمة لها.





تحية إجلال وتقدير لروح الشهيد الرئيس السادات بطل الحرب والسلام.

وتحية لكل قادة الحرب وجنودها البواسل.

تحية لروح أبطالنا البواسل في كل مكان وزمان عبر العصور.

تحية لشهداء أكتوبر الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الذكية الذين ماتوا ليحيا الوطن وتحيا مصر.

عاشت مصر حرة أبية راياتها عالية خفاقة في عنان السماء.

عاشت مصر في عزة ونصر وكرامة.

حفظ الله مصر قيادة وشعبا وجيشا لتحقيق المزيد من معارك التنمية على أراضها الغالية.

كل عام وانتم ومصرنا الحبيبة بخير بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.