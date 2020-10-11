بسبب الانتخابات الأمريكية.. صناديق السندات تستقطب 26 مليار دولار

قال بنك أوف أمريكا، أن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.





ووفقا لتقرير عبر وكالة أنباء روينرز، فقال بنك الاستثمار الأمريكي “تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء "فوز الديمقراطيين" تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للانخفاض إلى الصعود في الأشهر الأخيرة".





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وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.





ويلمع الذهب كملاذ آمن في الوقت الذي ترتفع فيه ضبابة المشهد وحالة عدم اليقين حول مسارات الاقتصاد العالمي، فبحسب إحصاءات تدفقات أسبوعية.





من بنك أوف أمريكا ضخ المستثمرون الأموال في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر في صناديق السندات والذهب وتخارجوا من الأسهم، خصوصا وان المخاوف إزاء الانتخابات الأمريكية تكبح الشهية للمخاطرة.







