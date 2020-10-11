AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب الانتخابات الأمريكية.. صناديق السندات تستقطب 26 مليار دولار

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
السندات
السندات
Advertisements
وكالات
قال بنك أوف أمريكا، أن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.

ووفقا لتقرير عبر وكالة أنباء روينرز، فقال بنك الاستثمار الأمريكي “تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء "فوز الديمقراطيين" تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للانخفاض إلى الصعود في الأشهر الأخيرة".

اقرأ أيضا:

وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

ويلمع الذهب كملاذ آمن في الوقت الذي ترتفع فيه ضبابة المشهد وحالة عدم اليقين حول مسارات الاقتصاد العالمي، فبحسب إحصاءات تدفقات أسبوعية.

من بنك أوف أمريكا ضخ المستثمرون الأموال في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر  في صناديق السندات والذهب وتخارجوا من الأسهم،  خصوصا وان  المخاوف إزاء الانتخابات الأمريكية تكبح  الشهية للمخاطرة.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يصعد بعد أسوأ شهر في 10 سنوات

منها فيسبوك.. السعودية تتخلى عن حصص في شركات عالمية عملاقة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة في الربع الثانى

بنك أوف أمريكا: صناديق السندات شهدت نزوح تدفقات وصلت إلى 22 مليار دولار

بنك أوف أمريكا: ضخ الفيدرالي أموالا سيدعم أسهم التكنولوجيا

ترشيحاتنا

بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

إرهاب تدعمه شبكة فساد مالي.. 300 مليار جنيه إجمالي أموال الإخوان في مصر

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

الصحة: تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة

المنطقة دي خد أحمر.. مشادة كلامية بين الفنان أحمد فهمي وشيكابالا فى حفل زفاف..فيديو

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور