دجاج روستو مع أرز بالخلطة على طريقة الشربيني

يعتبر الدجاج من أكثر انواع اللحوم التى يحبها الصغار والكبار حيث يمكن اعدادها بوصفات كثيرة ومتنوعة ويمكن تقديمها فى العزومات.





ونقدم لكم طريقة عمل دجاج روستو مع أرز بالخلطة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





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مقادير دجاج روستو مع أرز بالخلطة

جزر

دجاجة

مرقة

صلصة طماطم

ثوم

بصل

كرفس

زيت عباد الشمس

زعتر

جوزة الطيب

حبهان

ورق لورا

ملح - فلفل أسود





" أرز بالخلطة "

مكسرات

خل

ارز بسمتى

كبدة

دجاج

ثوم

بصل

قرفة ناعمة

قرفة عيدان

أعشاب

مرقة

بهارات

ملح - فلفل اسود

طريقة عمل دجاج روستو مع أرز بالخلطة

* ضعي حلة بها ماء على النار وضعى بها البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا ثم ضعي صلصة الطماطم والقرفة الناعمة وجوزة االطيب والبهارات و الزعتر والقرفة والملح والفلفل الأسود .





* قومي بإضافة الدجاجة للخليط حتى يتم سلقها ثم ضعى الدجاجة المسلوقة فى صينية ورشيها بالزيت وادخليها الفرن .





* اسلقى الكبدة فى اناء به ماء على النار للأرز وضيفى لها خل ثم إغسليها، ثم حمري البصل والثوم والمرقة فى اناء اخر به زيت ثم ضيفى الكبدة وقلبى واتركيها حتى يكتمل نضجها .



