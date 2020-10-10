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أخبار العالم

دولة عربية تتجه لتحرير أسعار البنزين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:09 م
اسعار البنزين - ارشيفي
اسعار البنزين - ارشيفي
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محمود نوفل
كشف المهندس خيري عبد الرحمن، وزير الطاقة والتعدين في السودان، عن ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار منتجي الجازاويل والبنزين اللتان صدر قرار تحريرهم منذ فترة طويلة.

وقال وزير الطاقة السوداني في تصريحات صحفية له : فإن الأمر تعدى موضوع التسريبات، وكان ينتظر الترتيبات التي قامت بها وزارة الطاقة والتعدين ابتداءً من حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستيراد والبيع وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة.

وبيًن الوزير السوداني أن اكتمال عملية التقديم والفرز بكل شفافية مثلما تم إصدار الطلبيات للشركات الفائزة، مشيدًا بنتيجة العطاءات التي كانت مشرفة جدا لكل المهتمين داخل وخارج السودان من حيث المهنية والحرفية العالية التي اتبعتها الوزارة والتي وفرت  قيمتها التجارية  حوالي (35) مليون دولار من مجمل قيمة المشتقات البترولية التي يتم شراؤها مقارنة بما كان يتم في السابق بدون عطاء، حسب وكالة "السودان للأنباء".

ولفت إلى وصول عدد كبير من البواخر عبر هذا العطاء العالمي، حيث تنتظر استكمال خطوات شراؤها، مشيرا إلى استعداد وزارة الطاقة والتعدين للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية وكذلك فيما يتلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة بحجم استهلاك القطاعات  المختلفة.

ونفى عبد الرحمن صدور أسعار محددة حتى الآن وإلى حين اكتمال الخطوات المذكورة.
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