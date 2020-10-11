ألسن عين شمس تعلن جدول مواعيد تقديم الشهادات الأصلية وسط اجراءات احترازية مشددة.. وهندسة تواصل تسليم الملفات للطلاب الجدد

- جدول مواعيد تقديم الشهادات الأصلية بالسن عين شمس
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أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس جدول مواعيد تقديم الشهادات الأصلية للكلية وفتح الملف وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل أدارة الكلية .
وأشارت ادارة الكلية إلى انه لا يمكن التقديم إلا في اليوم المحدد لكل قسم:
اليوم القسم التاريخ
الأحد عربي – انجليزي – فرنسي 11/ 10 / 2020
الاثنين ايطالي 12/ 10 / 2020
الثلاثاء اسباني 13/ 10 / 2020
الأربعاء ألماني 14/ 10 / 2020
الخميس روسي 15/ 10 / 2020
الأحد صيني 18/ 10 / 2020
الاثنين تشيكي - سواحيلي – عبري 19/ 10 / 2020
الثلاثاء تركي – فارسي – كوري – ياباني
- برتغالي 20/ 10 / 2020
الأربعاء والخميس للمتخلفين عن المواعيد السابقة 21 و22/10/2020.
ونوهت الكلية بالالتزام بالمواعيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا مشيرا الي انه غير مسموح بدخول أولياء الأمور عند التقديم ويوجد استراحة خاصة لهم عند باب الدخول فقط.
وأكدت علي من يتخلف عن المواعيد المحددة بالجدول يلتزم بالتقديم في يوم المتخلفين عن التقديم بالمركز الطبي بكلية الألسن الدور الأول .
مواعيد الكشف الطبي بالكلية للفرقة الأولى :
اليوم القسم التاريخ
الأحد عربي – انجليزي – فرنسي 11/ 10 / 2020
الاثنين ايطالي 12/ 10 / 2020
الثلاثاء اسباني 13/ 10 / 2020
الأربعاء ألماني 14/ 10 / 2020
الخميس روسي 15/ 10 / 2020
الأحد صيني 18/ 10 / 2020
الاثنين تشيكي - سواحيلي – عبري 19/ 10 / 2020
الثلاثاء تركي – فارسي – كوري – ياباني
- برتغالي 20/ 10 / 2020
الأربعاء الخميس للمتخلفين عن المواعيد السابقة 21 و22/10/2020
الخميس
وأوضحت الكلية الالتزام بكتابة البيانات الموجودة على استمارة الكشف الطبي مع تثبيث صوره على الاستمارة قبل الدخول إلى المركز الطبي بالدور الأول بالكلية .
قالت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ، أن الفصل الدراسي الماضي كان له ظروف إستثنائية، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، لذا إتخذت إدارة الكلية إجراءاتها لتنفيذ خطة إستثنائية للتعامل مع الأزمة.
وأكدت عميدة السن عين شمس انه أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية، نستطيع من خلالها أن نبدأ العام الدراسى الجديد وفق قواعد ممهنجة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.
وأشارت الدكتورة سلوي الي الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية خلال العام الدراسي الجديد وهي الزام الجميع بارتداء الكمامات ، وتقليل اعداد الطلاب داخل القاعات الى جانب الإستعداد لعملية التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهل القصوى في عيادة الكلية و التأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ.
ويمكنك معرفة نتيجة امتحان القبول بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة اضغط هنا ، وسيعقد الامتحان الشفهى فى نفس الدور الذي عُقِد فيه الامتحان التحريرى يوم الاحد 11 أكتوبر الساعة 9 صباحا.
الجدير بالذكر أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،جولة تفقدية لكلية الألسن، حيث كان في استقباله الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتو أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و دكتور أيمن فريد بمركز إستشارات كلية الهندسة و عدد من المهندسين بالإدارة الهندسية بالجامعة.
استهدفت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات لعدد ١٣ قاعة تعليمية تتسع لعدد ٢٢ طالب بحد أقصى في كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية و تزويدها بكافة الاجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام، و شدد أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، على ضرورة استغلال كافة المساحات بالكلية بالشكل الأمثل، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعملية تطوير البنية التحتية بالكلية، الي جانب سرعة الانتهاء من التجديدات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إنه تم بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد وتسليم الملفات والتي من المقرر انتهاؤها يوم 5 أكتوبر أما عن برامجها التخصصية والبينية سوف تنتهي من الكشف الطبي وتسليم الملفات يوم 11 أكتوبر.
وأضاف عميد كلية هندسة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، منوها أن الكشف الطبي والذي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.
وشدد الدكتور ضياء أن يحضر كل طالب المستندات التالية:
- بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.
- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.
- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية.
- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).
- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.
- الحافز الرياضى أن وجد.
وأشار عميد هندسة الي انه يمكن ان يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:
https://portal.eng.asu.edu.eg/download?sid=E4%2FSxWApaIzdyZhRbHTGIO1IeTestFPceA%2Fzemo9ONI%3D
وأكد علي حضور الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، الدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية.