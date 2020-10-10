جابر الخواطر.. الرئيس يحقق حلم فتاة بمنحة دراسية وعزف على البيانو في مؤتمر العاصمة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وقالت إحدى المشاركات في المعرض، للرئيس السيسي: "يا ريس انا حاصلة على تمهيدي ماجستير، وأمنية حياتى اكمل دراسة، ونفسى فى منحة دراسية؛ ليرد الرئيس عليها: "المنحة موجودة.. احنا تحت أمرك".





وتابعت الفتاة :"انا بعزف بيانو ونفسى اعزف قدام حضرتك، ليرد الرئيس قائلا:" جهزى نفسك واتدربي؛ عشان تحضري مؤتمر العاصمة وتعزفى فيه".





وأهدت المشاركة الرئيس السيسى، هديه مما صنعته قائلة: " ممكن تقبلها مني"؛ فردَّ عليها الرئيس : " لِيَّا الشرف".





يقام المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية، من خلال المعرض؛ لتشجيع انتشارها، وزيادة إنتاجها المميز.





ويشارك اكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.