مزاد جديد من الجمارك لبيع 51 سيارة الأسبوع المقبل.. اعرف الشروط

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وقالت مصلحة الجمارك ، في تقرير صادر عنها ، اليوم، إن السيارات المعروضة للبيع؛ من ماركات شهيرة " رانج روفر، أودي، شيفروليه، بي ام دبليو، مرسيدس، فورد، كرايسلر، بورش، هامر، مازدا، نيسان، هيونداي، لاندروفر، جيب باترويت، تويوتا، بيجو".



واشترطت مصلحة الجمارك مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد، من بينها شراء كراسة شروط بـ400 جنيه من مقر هيئة الخدمات الحكومية بالدقي، و وجود بطاقة رقم قومي للأفراد و بطاقة ضريبية للتجار، مع سداد مبلغ تأميني قدره 10آلاف جنيه يتم خصمه من مبلغ قيمة السيارة حال رسو المزاد.



وقالت مصلحة الجمارك، إن عملياات بيع السيارات داخل المزاد تتم وفقا لقانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية، إذ يتم اتاحة معاينة السيارات الأحد المقبل وحتي توقيت عقد المزاد بمطار القاهرة.





وذكرت المصلحة أنه في حال رغبة شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، بجانب سداد 30% من قيمة السيارة في حال رسو المزاد .





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، علي أن يتم . سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة .



واوضحت المصلحة أنه في حال تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.



كما يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات



وأيضا يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.



وشددت المصلحة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة من جانب المتقدمين للمزاد.

تنظم مصلحة الجمارك، الثلاثاء المقبل، بالنادي المصري القاهري في عين الصيرة؛ جلسة مزاد علنية؛ لبيع 51 سيارة وارد الخارجومخزنة في ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.