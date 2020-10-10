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أحمد موسى ناعياً سامية زين العابدين بكلمات مؤثرة: كل واحد له يوم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:35 م
سامية زين العابدين
سامية زين العابدين
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عبد الخالق صلاح
نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة؛ مرددا: «ربنا يرحمها ويحسن إليها أحد أبرز الصحفيين العسكريين».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « سامية زين العابدين لها تاريخ مشرف في الدفاع على الدولة المصرية ومهاجمة الجماعة الإرهابية»؛ لافتا إلى أنها كانت تتلقى التهديدات قبل وبعد استشهاد زوجها اللواء عادل رجائي.

وردد موسى: «الله يرحمك يا سامية مفتقدينك جدا وكل واحد ليه يوم .. كنتي وطنية من الطراز الرفيع». 

وفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة اللواء الشهيد عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونرصد  في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الراحلة..

1- صحفية مصرية درست علوم السياسة والاقتصاد.

2- تخرجت في جامعة القاهرة عام 1986.

3- عقب تخرجها عملت في مجال الصحافة.

4- تولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "المساء" ورئيس قسم الشؤون العسكرية بالجريدة.

5- جرى اختيارها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة في الدورة السابقة، فيما تم تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة في التعديلات الأخيرة.

6- تزوجت من اللواء الشهيد عادل رجائي في يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أي أطفال حتى استشهاده يوم 22 أكتوبر 2016.

7- ساهمت في تأسيس بعض الحركات الشعبية لمساندة الجيش والشرطة.

8- كرمّها وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي أكثر من مرة.

9- من أهم الأحداث التي قامت بتغطيتها صحفيًا حرب الخليج "90" ومناورات الجيش المصري.

10- كانت من ضمن مؤسسي ائتلاف "الأغلبية الصامتة".

11- في وقت سابق، طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي حضور مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بها في أكاديمية ناصر العسكرية.

12- قالت إن محمد مرسي العياط كان عميلًا في المخابرات الأمريكية اسمه "جاروليم" وهو صاحب قضية الكربون الأسود واستدرج العالم المصري عبدالقادر حلمي وسلمه للأمريكيين، وحصل على الدكتوراة ثمنًا لخيانته.

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