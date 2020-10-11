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ملفات

الداخلية فى يوم .. ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية والتخلص من جثته بالعاشر .. ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بعد مشادة بينهما ببلبيس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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قسم الحوادث
  • الداخلية تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسوان
  • ضبط 3758 مخالفة في حملة مكبرة لشرطة المرافق بمنطقة سندوب بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من كشف ملابسات ورود بلاغ إلى شرطة ثان العاشر بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها كدمات متفرقة. 

 تمكن ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، من تحديد شخصية المجنى عليه والذى ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان.


كما توصلت التحريات إلى انه قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أربعة منهم بحوزة إثنين منهم (هاتفى محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت باستدراج المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة ومشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط "3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مسكن أحدهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازة وإخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية.


وضُبط بحــوزتهم "12 طبنجة- 20 طلقة نارية "مصنعة" – كمية من مخدر الحشيش- كمية من أجزاء وأدوات التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة- سيارة".


بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف لسهولة الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل عملية التنقل.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط التشكيلات العصابية من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

فيما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالوجه والرأس، بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وتم إحالة المتهم إلي نيابة بلبيس العامة، للتحقيق معه، وجار تحرير محضر بالواقعة.
وتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى يفيد إصابة شخص فى العقد الخامس من العمر بطلق خرطوش بالوجه والرأس، وحالته سيئة.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات إصابة " أحمد ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المزارع وشخص آخر بسبب أولوية المرور، فقام بالتعدى على المصاب بسلاح نارى خرطوش وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم، وإحالته الي النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية ، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية ، وذلك  تحت إشراف اللواء رأفت عبد الباعث الفقى، مدير أمن الدقهلية.

فيما جاء الحملة بقيادة العميد وائل الشربينى، والرائد فاروق حماد وكيل مرافق الدقهلية والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق والنقيب ابوالمعاطى غنام، واستهدفت إزالة كل الإشغالات والمخالفات بنطاق منطقة سندوب.

‏‎وأسفرت الحملة التى استهدفت منطقة سندوب بالمنصورة  تحرير ٥٤ محضرا ومصادرة ٣٧٥٨ مضبوطة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق. 

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

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