نائب بالشيوخ يوضح جهود الدولة فى إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة

اكد النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، ان الدولة تسير في طريق تحقيق التنمية في كافة المحافظات بشكل عام والصعيد بشكل خاص.





اضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان تنفيذ مشروعات تنموية يساهم في مواجهة البطالة و يرتقي بالوضع الاقتصادي للمحافظات ويساهم في حل الازمات التي تواجهها بعض المحافظات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالصناعة و المشروعات المتوسطة والصغيرة لانها تستوعب عدد كبير من العمالة.





وشدد النائب على ضرورة انشاء المصانع و تخصصاتها وفق احتياجات كل محافظة، مطالبًا بضرورة ربط التعليم ايضا بحاجة هذه المصانع وان يتم التدريب على انشاء المشروعات المتوسطة و الصغيرة وفقا لاحتياجات كل محافظة.





وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تسير في مسار التنمية و لا تلتفت الى الدعوات الخبيثة لافتا في هذا السياق الي استكمال الدولة مشروعاتها القومية و العاصمة الادارية الجديدة بخلاف مشروعات الطرق و الكباري، مؤكدًا على اهمية الاستثمار ايضا في مجالات التعليم و الصحة لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول بما يلبى احتياجات المشروعات القومية و المشروعات المتوسطة و الصغيرة .





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، و الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪. ‬

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وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية‪.‬





كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا".





وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين.



