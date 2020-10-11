بدء الدراسة في المدارس الرسمية الدولية.. اليوم

أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية، أن المدارس الرسمية الدولية الحكومية ستبدأ في استقبال التلاميذ في العام الدراسي الجديد، ابتداءً من اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020





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وقالت وحدة المدارس الرسمية الدولية، إنه تم تجهيز المدارس الرسمية الدولية بشكل لائق لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وتم استكمال جميع مستلزمات تشغيل المدارس.





وكانت المدارس الرسمية الدولية الحكومية، قد بدأت بالمراجعة على الفصول الافتراضية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر وحتى الخميس 8 أكتوبر 2020.









وتم عمل مقابلة لأولياء الأمور في جميع المدارس الرسمية الدولية الحكومية ، لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة القادمة والعام الدراسي الكامل والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمدارس ونظام التعليم فيها.









وبالنسبة للزي المدرسي في المدارس الرسمية الدولية الحكومية فهو كالتالي :

- في مرحلة رياض الأطفال : تيشيرت بولو أبيض، وبنطلون ميلتون كحلي شتوي للمستوى الشتوي

- في المرحلة الابتدائية : تيشيرت بولورمادي فاتح وبنطلون ميلتون كحلي، وجاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي.







