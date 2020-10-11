نقابة الموسيقين ترد على اتهام هاني شاكر باضطهاد مطربي المهرجانات

قال خالد بيومى أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية، إنه لا يمكن ولا يصح أن يُقال إن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين يحارب مطربى المهرجانات، لأن الفنان هانى شاكر قيمة وقامة فنية كبيرة، ولا يمكن بعد تاريخه الطويل على مدار عشرات السنوات مقارنته مع من يسىء للفن المصرى.





وأضاف خالد من خلال مدخلة هاتفيه ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إحنا عندنا قانون بننفذه، وبنحافظ على الهوية المصرية والفن المصرى الجميل والرائع، واللى قدم الكثير على مدار عشرات السنوات،ط .





وأكمل تصريحاته: إحنا مش ضد المهرجانات ولا مطربين المهرجانات، اللى يعمل أغنية كلماتها كويسة ومفيهاش إسفاف؛ أهل وسهلا بيك، ولابد أن يمثلوا أمام لجنة النقابة، ومفيش مشكلة إننا نمشي صح ونطبق القانون.





وقال: "عمر كمال وحسن شاكوش ليسا عضوين بالنقابة، والمفروض اللى بيعمل حفلة؛ بياخد تصريح من النقابة، ولو هيسجل أغنية المفروض ياخد تصريح من النقابة برضه ومن المصنفات".