اليوم.. اختبار القدرات للطلاب المحولين والشهادات IG بإعلام القاهرة

تستقبل كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر2020 لأداء اختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الامريكية والوافدين للعام الجامعى 2020 ، وذلك الساعة الحادية عشر صباحا .





ونوهت الكلية ان التسجيل على الموقع الخاص يبدا من اليوم الموافق 30 من سبتمبر ، وعلى جميع الطلاب الحضور الى الكلية لاستفياء الإجراءات .





كما أعلنت كلية الإعلام عن الاوراق المطلوبة للتقديم من قبل الطلاب الجدد وجاءت كالتالى :





صورة من بطاقة الرقم القومى





أصل ورقة التسجيل









صورة من شهادة الثانوية العامة .





كما قالت الدكتورة هويدا مصطفي، عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية تعقد اختبارات قدرات للمحولين من كليات غير مناظرة والوافدين غدًا الأحد الموافق 11أكتوبر 2020.



