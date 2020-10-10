AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على فوائد اتفاقية مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:08 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بتاريخ 18  أغسطس 2020.

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبامن خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " A شرق " الى E غرب " وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة " A شرق " و النقطة " E غرب " ملزما و نهائيا.

ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢ و الذي تعد جزءًا لا يتجزأ منه 
ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق و النقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة"A" في اتجاه الشرق و امتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب. 

ونصت المذكرة الإيضاحية على عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعالية اذا انخرط اي من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تعيين منطقتهالاقتصادية الخالصة مع دولة اخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فان ذلك الطرف يجب ان يخطر الطرف الاخر و يتشاور معه قبل التوصل الى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

ويقضي الاتفاق انه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين الى المنطقة ( د ) الاقتصادية الخالصة للطرف الاخر و يتعين على الطرفين التعاون من اجل التوصل الى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد 
و طبقا للاتفاق يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسيره او تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

و تنص احكام الاتفاق على انه لن يكون محلا للنقد او الانسحاب او إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما انه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين و يدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.  

وكان البرلمان اليوناني  قد صدق الاتفاقية بتاريخ  27 أغسطس، حيث تم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني.

كان رئيس البرلمان د. على عبد العال قبل اقرار الاتفاقية قد  اكد على اهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس2020 .

وقال خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية، إن هذه الثروات في المتوسط  ادت الى  اغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياه الاقيليمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

و أضاف الاتفاقية الجديدة تستند الى قانون البحار وتم ابرامها وفقا للقانون الدولي و لا يحق لاي دولة ان تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق   
أكد د. على عبد العال  رئيس البرلمان أن  مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية، موضحا خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية" ان موقف مصر والقيادة السياسية  يستحق التحية من البرلمان حيث ان القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الاجيال القادمة.

وقال د. عبد العال " رئيس مجلس النواب، إن مصر لا يمكن ان تفرط في حقوقها البحرية او الجوية و الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول  والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية و ترسيم الحدود يعني اننا لا نترك  مشكلات للأجيال القادمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية النواب توافق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

البرلمان يناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

لا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب بالمتوسط.. عبد العال يثمن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

وكيل البرلمان: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية

ترشيحاتنا

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

عزة مصطفي تعنف الشيخ محمود الشحات أنور بسبب نمبر وان

ماذا يحدث للجسم عند مضغ اللبان؟

مزنوق فى فلوس.. أحمد موسى: أردوغان ينحني أمام أمير قطر

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة وطلب فدية من أسرتها في ديرب نجم

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند وضع كريم العين

بالأبيض الكاجوال.. ميس حمدان تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور