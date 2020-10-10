ما اتخطفتش.. النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة تغيب فتاة المنوفية

وسبق أن صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها، وشقيقها الدائم التعدي عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ، ارتبطت به عاطفيًا منذ 7 أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج؛ هربًا من المشاكل الأسرية .

وفي سياق متصل، توصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، إلى حقيقة اختفاء فتاة الإسكندرية ، والتى تبين أنها تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، على السوشيال ميديا





وكشفت فتاة الإسكندرية عقب عودتها الى اهلها عن سبب هروبها من المنزل انها هربت من المنزل بسبب خلافات عائلية مع والديها ، مضيفة أن والدتها ضربتها بعد رفضها الذهاب إلى تدريبات بـ نادى الاوليمبى وهذه سبب تركها للمنزل .



